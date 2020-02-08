Елеев рассказал, на какой позиции готов играть в ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Максим Елеев рассказал, на какой позиции на поле готов играть в московском клубе.
Источник: ПФК ЦСКА
- Могу быть и центральным защитником, и правым латералем. Понятное дело, что правый латераль должен закрывать весь фланг. Но это моя позиция, я выполняю поставленные задачи, - цитирует футболиста "Чемпионат".

В товарищеской игре против "Одда" (3:1), 18-летний защитник отдал голевую передачу на Илью Шкурина. Футболист не знает, повлияло ли на это его навыки игры в атаке в детстве. Помимо этого, Елеев прокомментировал свою адаптацию в команде.

- В команде уже освоился, все ребята очень добрые, можно пообщаться, - заявил игрок.

В нынешнем сезоне Елеев провёл один матч за ЦСКА в Кубке России.


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Теги: ЦСКА Елеев
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