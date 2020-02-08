- Я не понял, почему так невыразительно выступил «Зенит». У питерцев два состава, а они в очередной раз не вышли из группы, - заявил экс-футболист.
51-летний Мостовой в годы карьеры выступал за "Спартак", "Бенфику", "Кан", "Страсбур", "Сельту" и "Алавес". Сейчас выступает на телевидении в роли эксперта.
"Зенит" в групповом этапе Лиги чемпионов этого сезона играл с "РБ Лейпциг", "Лионом" и "Бенфикой", но набрав равное количество очков (7) с португальской командой, занял четвертое место по разнице очных встреч.
Мостовой - о "Зените" в ЛЧ: у них два состава, а они в очередной раз не вышли из группы
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в интервью "СЭ" прокомментировал игру "Зенита" в Лиге чемпионов.
Источник: getty images
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»