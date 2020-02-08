Прежде всего, Мостовой отметил, что это сильный ход для "Спартака" и, возможно, Соболев сам напросился на трансфер, но он не понимает, кем "Крылья Советов" будут его заменять.
- "Крылья" борются за выживание и отдают лучшего форварда в аренду. Как это? Может, они нашли другого нападающего, который забьет весной 7-8 мячей? Соболев-то правильно сделал, в "Спартак" надо идти всегда. Возможно, форвард сам настоял на трансфере, - цитирует Мостового "СЭ".
Также Мостовой отметил, что для него позиция "Крыльев" по-прежнему остаётся очень странной.
51-летний Мостовой в годы карьеры выступал за "Спартак", "Бенфику", "Кан", "Страсбур", "Сельту" и "Алавес". Сейчас выступает на телевидении в роли эксперта.
Соболев арендован "Спартаком" до конца сезона с возможностью выкупа. В первой половине чемпионата он забил 10 голов и отдал три голевые передачи в 18 матчах.
Мостовой - об уходе Соболева: в "Спартак" надо идти всегда, но он мог сначала помочь "Крыльям" сохранить прописку в РПЛ
Бывший полузащитник московского "Спартака" и сборной России Александр Мостовой прокомментировал переход нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева в московский клуб.
Источник: Ирина Хлебникова / "Вечерняя Москва"
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