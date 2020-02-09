Напомним, что в зимнее трансферное окно Смолов перешел из московского "Локомотива" в "Сельту" из Виго на правах аренды до конца сезона. По информации transfermarkt, аренда нападающего обошлась испанскому клубу в 600 тысяч евро.
Смолов уже успел дебютировать за новый клуб в матче против "Валенсии". А сегодня "Сельта" сыграет на своем поле против "Севильи". Федор включен в заявку команды на игру.
В первой части сезона, за "Локомотив", на счету Смолова 19 матчей во всех турнирах, в которых Федор забил 4 гола и отметился 4-мя результативными передачами.
Смолову исполнилось 30 лет
Сегодня, 9 февраля, празднует свое 30-летие нападающий испанской "Сельты" и сборной России Федор Смолов.
Фото: RC Celta
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