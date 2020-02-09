Самарский клуб уже сделал официальный запрос по трансферу 21-летнего полузащитника. Багдадский клуб взял время на раздумье. Сообщается, что сделка может быть заключена в ближайшие дни.
Ранее в СМИ появлялась информация о переходе Хади в петербургский "Зенит". Сообщалось, что иракский полузащитник близко общается с центральным нападающим "сине-бело-голубых" Сердаром Азмуном.
На счету Хади 14 матчей за первую сборную Ирака.
Полузащитник сборной Ирака может перейти в "Крылья Советов"
По информации IQ-PRO, иракский полузащитник багдадского клуба "Аль-Завр" Сафа Хади может оказаться в самарских "Крыльях" уже в это трансферное окно.
Фото: twitter.com/socceriraq
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