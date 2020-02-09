Полузащитник сборной Ирака может перейти в "Крылья Советов"

По информации IQ-PRO, иракский полузащитник багдадского клуба "Аль-Завр" Сафа Хади может оказаться в самарских "Крыльях" уже в это трансферное окно.

Фото: twitter.com/socceriraq