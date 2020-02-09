"Динамо" отправилось на третий сбор в Турцию

Официальный Twitter-аккаунт московского "Динамо" опубликовал список игроков, которые примут участие в третьем учебно-тренировочном сборе перед подготовкой к весенней части чемпионата России.
Вратари: Антон Шунин, Игорь Лещук, Дэвид Сангаре
Защитники: Григорий Морозов, Заурбек Плиев, Владимир Рыков, Сергей Паршивлюк, Иван Ордец, Роман Евгеньев, Тони Шунич
Полузащитники: Константин Рауш, Дмитрий Скопинцев, Артур Юсупов, Мигель Кардозу, Клинтон Н'Жи, Себастиан Шиманьский, Роман Нойштедтер, Жоаозинью, Антон Соснин, Оскар Хильемарк, Шарль Каборе
Нападающие: Максимилиан Филипп, Кирилл Панченко, Сильвестр Игбун, Николай Комличенко
На сборе, который пройдет с 9 по 22 февраля, команда Кирилла Новикова проведет 4 тренировочных матча. Первый уже 13 февраля против алматинского "Кайрата".
Перед второй частью чемпионата России московское "Динамо" занимает 8-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 24 очка.
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