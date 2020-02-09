"Динамо" отправилось на третий сбор в Турцию

Официальный Twitter-аккаунт московского "Динамо" опубликовал список игроков, которые примут участие в третьем учебно-тренировочном сборе перед подготовкой к весенней части чемпионата России.

Вратари: Антон Шунин, Игорь Лещук, Дэвид Сангаре

Защитники: Григорий Морозов, Заурбек Плиев, Владимир Рыков, Сергей Паршивлюк, Иван Ордец, Роман Евгеньев, Тони Шунич

Полузащитники: Константин Рауш, Дмитрий Скопинцев, Артур Юсупов, Мигель Кардозу, Клинтон Н'Жи, Себастиан Шиманьский, Роман Нойштедтер, Жоаозинью, Антон Соснин, Оскар Хильемарк, Шарль Каборе

Нападающие: Максимилиан Филипп, Кирилл Панченко, Сильвестр Игбун, Николай Комличенко

На сборе, который пройдет с 9 по 22 февраля, команда Кирилла Новикова проведет 4 тренировочных матча. Первый уже 13 февраля против алматинского "Кайрата".

Перед второй частью чемпионата России московское "Динамо" занимает 8-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 24 очка.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Динамо
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Арустамян: "Ювентус" по-прежнему интересуется Миранчуком
Слуцкий: реакция на наши командные мероприятия меня мало волнует
Солтмурад Бакаев: в матче против "Спартака" обязательно что-то екнет в груди
Матч "Манчестер Сити" перенесен из-за урагана "Сиара"
"Зенит" - ЦСКА: Малком второй матч подряд в основе питерцев 5
"Рубин" обыграл "Спартак" из Юрмалы в товарищеском матче. Бакаев забил первые голы за казанский клуб 1
Кокорина не будет в "Оренбурге" 2
"Динамо" отправилось на третий сбор в Турцию 2
Солтмурад Бакаев о переходе в "Рубин": сейчас мне сложно конкурировать за место в "Спартаке" 2
Полузащитник сборной Ирака может перейти в "Крылья Советов"
Головин: одержали важную победу и показали, что у нас есть характер
Слуцкого стало слишком много. Забил своим КВНом всё информационное пространство 5
Круговой, находящийся на сборах с "Зенитом", рассказал как проходит его восстановление
Смолову исполнилось 30 лет 5
У "Локомотива" в следующем сезоне будет новый технический спонсор
Шюррле: практически перестал есть мясо. Чувствую себя гораздо лучше 3
Берхамов: переживал за Кокорина. Он поможет любой команде РПЛ
Мостовой - об уходе Соболева: в "Спартак" надо идти всегда, но он мог сначала помочь "Крыльям" сохранить прописку в РПЛ 4
Мостовой: мог перейти в "Реал" или "Барселону", но "Сельта" завысила ценник
Коченков - о ЧМ в Саранске: это нефутбольный город, но там пытались это исправить 2
Ещенко подписал новый контракт со "Спартаком" 7
Коченков: Когда сбивал Фелиша на 45 секунде, показалось, что это была 5-10 минута матча
Сегодня "Зенит", кроме игры с ЦСКА, сыграет и с "Ленинградцем"
Мостовой: Головин смог бы заиграть в "Челси". Они не борются за АПЛ
В Нидерландах отменили матчи из-за шторма "Киара"
Мостовой - о словах Кутепова про "Сельту": его туда никто не позовет 11
Мостовой - о "Зените" в ЛЧ: у них два состава, а они в очередной раз не вышли из группы 13
Одноклубник Головина Бен-Йеддер обогнал Мбаппе в споре лучших бомбардиров Лиги 1
Елеев рассказал, на какой позиции готов играть в ЦСКА
Сарри: "Ювентус" не должен воспринимать победу как должное
Все новости