Товарищеский матч
"Рубин" — "Спартак-Юрмала" 4:1
Голы: Зурико, 9, Бакаев, 50, 59, Игнатьев, 66 (п) — Белакович, 90 (п)
"Рубин": Дюпин (к), Степанов (Башкиров, 60), Сантос, Старфельт, Данченко, Коновалов, Абильгор (Могилевец, 60), Кварацхелия (Макаров, 46), Евтич (Марков, 46), Давиташвили (Бакаев, 46; Степанов, 70), Игнатьев
"Рубин" обыграл "Спартак" из Юрмалы в товарищеском матче. Бакаев забил первые голы за казанский клуб
Казанский "Рубин" одержал разгромную победу в товарищеском матче над юрмальским "Спартаком". В составе "Рубина" отличились: Зурико, Солтмурад Бакаев оформил дубль, а Иван Игнатьев забил последний счет точным ударом с пенальти. В концовке встречи юрмальский "Спартак" с пенальти, усилиями Балаковича, забил гол престижа.
Фото: twitter.com/fcrk
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