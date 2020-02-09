"Матч против "Спартака"? На поле "Открытие-Арен" без сомнений, выйду уверенно. Но совру, если скажу, что в груди ничего не екнет, потому что я 12 лет провел в этом клубе, играл на этом стадионе. Что-то внутри обязательно почувствую.
С Зелимханом не будем подкалывать друг друга. Брата уважаю. И если я что-то ему скажу, даже, если и буду на тот момент в Казани, думаю, после этого матча получу. Поэтому лучше не стану ничего говорить, а буду концентрироваться на игре", — приводит слова Бакаева "Спорт-Экспресс".
Встреча "Рубина" и "Спартака" в рамках РПЛ пройдет 17 мая в Казани.
Напомним, что Солтмурад Бакаев перешел в "Рубин" в зимнее трансферное окно из московского "Спартака" за сумму около 300 тысяч евро. Контракт 20-летнего полузащитника с казанским клубом рассчитан до 2024 года. Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн сообщил, что у "красно-белых" будет право выкупа игрока за фиксированную сумму в течение четырех трансферных окон.
Сегодня, в товарищеском матче за "Рубин", Солтмурад Бакаев отметился дублем в ворота юрмальского "Спартака".
Солтмурад Бакаев: в матче против "Спартака" обязательно что-то екнет в груди
Полузащитник казанского "Рубина" Солтмурад Бакаев поделился ожиданиями от матча со своей бывшей командой, "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"
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