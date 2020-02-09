Слуцкий: реакция на наши командные мероприятия меня мало волнует

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал критику в свой адрес касательно активности клуба в медиа-сфере.
Фото: ФК "Рубин"
"Понятно, что когда ты выкладываешь видео в социальные сети, то оно должно быть интересным для людей. Поэтому никто не выкладывает видео о том, что мы в среднем пробежали по 110 км на первом сборе, что мы проделали огромную беговую и скоростную работу. И естественно люди, которые настроены негативно, будут говорить, что в "Рубине" только развлекаются: играют в шарах, дуют и поют песни.

У нас на длинных сборах есть время и для работы. И есть время, когда можно провести его с пользой для команды. В "Рубине" много новичков, новый главный тренер и внутренняя атмосфера в такой молодой команде крайне важна. Вещи, которые мы делаем на футбольном поле, так и за его пределами, имеют значение. Понятно, что работа в поле гораздо важнее, но, тем не менее, для становления команды важны и такие мероприятия. А реакция – это маловолнующий меня фактор", — приводит слова Слуцкого "БИЗНЕС Online".

Напомним, что Леонид Слуцкий возглавил "Рубин" в декабре 2019 года, подписав соглашение сроком на 5 лет.

После подписания контракта Слуцкого с "Рубином" в социальных сетях казанского клуба стал часто публиковаться юмористический контент, в котором принимает участие 48-летний специалист. Вчера главный тренер "Рубина" спел песню на видео, а ранее на ютуб-канале "Рубина" выходили развлекательные выпуски со сборов. Помимо этого Слуцкий принял участие в передаче "Вечерний Ургант" на Первом канале.

Перед весенней частью РПЛ "Рубин" набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице, в зоне стыковых матчей.

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Теги: Рубин Слуцкий
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