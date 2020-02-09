Cлуцкий оценил игру Бакаева

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал игру полузащитника Солтмурада Бакаева в матче со "Спартаком" из Юрмалы (4:1).
Источник: ФК "Рубин"
- Бакаев сыграл в этом матче в районе 20 минут, забил два мяча, причём оба мяча индивидуальные. Он сто процентов боевая единица. У нас достаточно серьёзная конкуренция за место в составе во фланговых зонах, - цитирует Слуцкого сайт "Рубина".

20-летний Бакаев стал автором двух мячей и получил травму.

Солтмурад Бакаев перешел в "Рубин" в зимнее трансферное окно из московского "Спартака" за сумму около 300 тысяч евро. Контракт 20-летнего полузащитника с казанским клубом рассчитан до 2024 года. Гнеральный директор "Спартака" Томас Цорн сообщил, что у "красно-белых" будет право выкупа игрока за фиксированную сумму в течение четырех трансферных окон.

В сезоне 2019/2020 на счету Солтмурада Бакаева два выхода на замену за первую команду "Спартака" в РПЛ. Большую часть игр полузащитник провел за "Спартак-2". На счету Бакаева 4 забитых мяча в 18 матчах в ФНЛ.



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Теги: Рубин Спартак Бакаев С Слуцкий
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