"Зенит" обыграл ЦСКА, проигрывая 0:2 по ходу матча. Дзюба оформил дубль

"Зенит" победил московский ЦСКА (3:2) в контрольной игре, уступая по ходу матча 0:2. ЦСКА вышел вперёд благодаря голам Бистровича и Чалова в первом тайме. На 59 и 61 минуте Дзюба сравнял счёт, сделав дубль. На 64 минуте Азмун принёс "Зениту" победу.
Источник: ПФК ЦСКА
Товарищеский матч

"Зенит" 3:2 ЦСКА

Голы: Дзюба 59' 61', Азмун 64' - Бистрович 22', Чалов 43'

Зенит: Кержаков (Лунёв 46'), Караваев (Cутормин 46'), Иванович, Ракицкий, Сантос, Барриос, Оздоев, Малком (Осорио 46'), Дриусси (Мусаев 79'), Дзюба, Азмун.

ЦСКА: Помазун, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Фернандес, Бистрович, Обляков, Ахметов, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

"Зенит" после 19 туров идёт первым в РПЛ, набрав 45 очков. Сезон для подопечных Сергея Семака возобновится 29 февраля игрой с московским "Локомотивом".

ЦСКА с 34 очками занимает четвертую позицию в чемпионате. Первую игру после паузы армейцы проведут дома, 29 февраля, с "Уралом".


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Теги: ЦСКА Зенит
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