"Ростов" и "Локомотив" объявили стартовые составы на Кубок Париматч Премьер

"Локомотив": Гилерме, Хеведес, Мурило, Игнатьев, Кверквелия, Магкеев, Баринов, Крыховяк, Марио, Рыбус, Тугарев.
? Встреча «Ростова» и «Локо» придаст окончательный вид турнирной таблице Кубка Париматч Премьер и позволит командам получше присмотреться друг к другу перед возобновлением сезона.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 9, 2020
? Смотрите #РостовЛоко на #МАТЧПРЕМЬЕР
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? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/CUAju8pW9G
Игра "Ростов" - "Локомотив" начнётся в 18:00 по московскому времени. Напомним, что победителем Кубка Париматч Премьер стал московский "Спартак".