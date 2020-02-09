"Ростов" и "Локомотив" объявили стартовые составы на Кубок Париматч Премьер

? Встреча «Ростова» и «Локо» придаст окончательный вид турнирной таблице Кубка Париматч Премьер и позволит командам получше присмотреться друг к другу перед возобновлением сезона.



? Смотрите #РостовЛоко на #МАТЧПРЕМЬЕР

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? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/CUAju8pW9G