"Для сборной это не очень проблематично, а для самих ребят это вызовы. Соболев переходит из "Крыльев" в "Спартак". Мне кажется, это повышение. Для него это очень удачная сделка. Время покажет, как для "Спартака". Клуб большой, болельщики очень требовательные, интересно, как он справится с давлением.
Комличенко - другая история. Все ждали, что он поедет в Германию, а он перешел в "Динамо". "Динамо" тоже великий клуб, но специфический. Непонятно, что там будет происходить у них.
Федя тоже решил в Европу, но ему попроще в плане того, что он хорошо знает английский с детства. Меня удивило, что "Локомотив" его так легко отпустил, значит что-то у них с Семиным не срослось", — сообщил Дзюба в интервью Илье Казакову.
Напомним, что сразу три игрока из обоймы сборной России в минувшее трансферное окно сменили клубную прописку.
Александр Соболев перешел на правах аренды до конца сезона из самарских "Крыльев" в московский "Спартак". Николай Комличенко перебрался из чешской "Млады Болеслав" в московское "Динамо", а Федор Смолов был арендован испанской "Сельтой" у "Локомотива".
Дзюба: мне кажется, переход из "Крыльев" в "Спартак" - это повышение
Нападающий питерского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба высказался относительно переходов нападающих, входящих в состав сборной, в новые команды.
Фото: РИА "Новости"
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