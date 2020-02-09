Мостовой - о З. Бакаеве: он напоминает мне Давида Сильву

Бывший полузащитник московского "Спартака" и сборной России Александр Мостовой в интервью "СЭ" рассказал о возможном перееезде полузащитника "красно-белых" Зелимхана Бакаева в Европу.
Источник: ФК "Спартак"
51-летний Мостовой ответил, что Зелимхан может поехать в Европу и рассказал, что после его возвращения в "Спартак" из тульского "Арсенала" он был одним из лучших на поле, но потом защитники начали это читать. Экс-футболист рассказал, кого ему напоминает Бакаев.

- У него очень хорошие качества, напоминает мне футболистов из Испании — левша, быстренький. Тот же Давид Сильва играл в похожей манере. Стиль левоногих особенный. У Бакаева есть перспективы. Но, боюсь, из России не поедут в команду уровня "Эспаньола", - заявил Александр.

51-летний Мостовой в годы карьеры выступал за "Спартак", "Бенфику", "Кан", "Страсбур", "Сельту" и "Алавес". Сейчас выступает на телевидении в роли эксперта.

23-летний Бакаев в текущем сезоне провёл 17 матчей в РПЛ, забил три гола и отдал семь голевых передач.


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Теги: Спартак Бакаев З Мостовой
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