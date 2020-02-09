"У "Ливерпуля" в АПЛ большой отрыв от остальных, и то они не говорят о чемпионстве. У нас отрыв хороший, да. То, что он получился, во многом, благодаря определенному везению, какому-то стечению обстоятельств и мы более ровно прошли этот отрезок. Чемпионат это отражение состояния команды. По дистанции все рассудит. Мы более ровно прошли эту дистанцию и получился такой отрыв. Мне кажется, мы по качеству, по составу и по силе одни из лидеров наряду с "Локомотивом" и "Краснодаром".
Отрыв комфортный, но еще ничего не решено. Я почувствовал себя чемпионом в прошлом сезоне только когда мы ЦСКА обыграли", — сказал Дзюба в интервью телеканалу "Россия 24".
Перед возобновлением чемпионата России "Зенит" занимает первую строчку в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя, "Краснодар", на 10 очков.
Дзюба - о десятиочковом отрыве "Зенита" в РПЛ: еще ничего не решено
Нападающий питерского "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал большой отрыв "сине-бело-голубых" от ближайших преследователей в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
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