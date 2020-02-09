Cборная Катара может сыграть на следующем Кубке Париматч Премьер

Сборная Катара может сыграть в следующем розыгрыше Кубка Париматч Премьер, об этом заявил Председатель оргкомитета турнира Герман Чистяков.

Источник: ФК "Спартак"