- У нас есть идея с 6 командами. Катар активно готовится к чемпионату мира, и поэтому есть возможность разместить еще несколько команд в городе. Также на полном серьезе обсуждается участие сборной Катара. Это поднимет уровень турнира, - цитирует Чистякова "Матч ТВ".
Напомним, что за два года существования турнира его обладателем становился лишь московский "Спартак". Он проходит ежегодно зимой в Катаре, который зимой 2022 года примет чемпионат Мира.
Cборная Катара может сыграть на следующем Кубке Париматч Премьер
Сборная Катара может сыграть в следующем розыгрыше Кубка Париматч Премьер, об этом заявил Председатель оргкомитета турнира Герман Чистяков.
Источник: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»