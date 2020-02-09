- "Спартак" с таким составом обязан быть в первой тройке. Тренер выиграл несколько матчей, потом опять начались неудачи. Я даже не знал, кто такой Тедеско. Да, он был в "Шальке". И должен заметить, что я не критиковал конкретно его, мне был не понятен выбор "Спартака". Считаю, что клуб должен брать человека с бэкграундом. Чтобы хотя бы в футбол играл и чего-то добивался..., - цитирует Мостового "СЭ".
51-летний Мостовой в годы карьеры выступал за "Спартак", "Бенфику", "Кан", "Страсбур", "Сельту" и "Алавес". Сейчас выступает на телевидении в роли эксперта.
34-летний Тедеско возглавляет "Спартак" с октября прошлого года. Ранее он тренировал немецкий "Шальке". Москвичи под руководством Тедеско идут десятыми в чемпионате, набрав 22 очка.
Мостовой: с таким составом "Спартак" должен быть в тройке
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой поделился мыслями о работе Доменико Тедеско в московском клубе.
Источник: ФК "Спартак"
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