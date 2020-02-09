Глушенков прокомментировал свою позицию в "Спартаке"

Нападающий "Спартака" Максим Глушенков рассказал о своей позиции на поле.
Источник: ФК "Спартак"
- В атаке я могу сыграть на любой позиции. Сейчас меня видят форвардом. Мне, в принципе, без разницы, - цитирует футболиста "СЭ".

20-летний Глушенков перешёл в "Спартак" из "Чертаново" в январе 2019 года за 300 тыс. евро.

В нынешнем сезоне Глушенков выступает за "Спартак-2" в ФНЛ, сыграв в восьми матчах и забив три гола.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Спартак Глушенков Спартак-2 Чертаново
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Семин - о победе над "Ростовом": ребята - молодцы, смогли переломить ход матча
Медведев: дальше будет видно, уйду ли я в аренду
Карпин: ни один матч на Кубке Париматч нельзя занести в актив
Дзюба: пусть "Зенит" будет первым, а Слуцкий с "Рубином" - вторые 1
Семак сказал, что "Зенит" не сможет играть оптимальным составом из-за лимита 8
"Ростов" и "Локомотив" выдали самый результативный матч турнира в Катаре 1
"Зенит" одержал вторую победу за день. На счету Ригони - дубль
"Локомотив" обыграл "Ростов" в серии пенальти 7
Рамос установил рекорд чемпионатов Испании
"Реал" сохранил первое место в Ла Лиге, разгромив "Осасуну"
Джикия: приятно было увидеть "Партизан". Российские клубы приедаются 1
Смолов в стартовом составе "Сельты" на игру с "Севильей" 5
Cемин - о Кубке Париматч Премьер: У "Локомотива" много трофеев за 4 года. Этот будет лишним 1
Глушенков - о конфликте с Жирковым: этот момент помог немного адаптироваться в РПЛ
Глушенков - об интересе "Вероны": я вообще офигел
Глушенков прокомментировал свою позицию в "Спартаке"
Ригони рассказал, что его татуировка льва никак не связана с "Зенитом"
Мостовой: с таким составом "Спартак" должен быть в тройке 4
Сутормин не дороже, но полезнее Малкома! "Зенит" и ЦСКА провели совершенно разные таймы 1
Cборная Катара может сыграть на следующем Кубке Париматч Премьер 1
Сёмин: Гилерме нужна игровая практика. Дадим ему сыграть тайм
Сёмин поздравил Смолова с днём рождения
Мостовой: не исключаю, что Шюррле ещё "выстрелит" 1
Дзюба - о десятиочковом отрыве "Зенита" в РПЛ: еще ничего не решено 3
Мостовой - о З. Бакаеве: он напоминает мне Давида Сильву 1
Дзюба: когда играет сборная, клубные принадлежности засуньте в одно место 9
Дзюба: мне кажется, переход из "Крыльев" в "Спартак" - это повышение
Стало известно, почему Акинфеев не сыграл с "Зенитом" 4
Дзюба: Черчесов - лучший кандидат на пост главного тренера сборной
"Ростов" и "Локомотив" объявили стартовые составы на Кубок Париматч Премьер 1
Все новости