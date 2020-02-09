- В атаке я могу сыграть на любой позиции. Сейчас меня видят форвардом. Мне, в принципе, без разницы, - цитирует футболиста "СЭ".
20-летний Глушенков перешёл в "Спартак" из "Чертаново" в январе 2019 года за 300 тыс. евро.
В нынешнем сезоне Глушенков выступает за "Спартак-2" в ФНЛ, сыграв в восьми матчах и забив три гола.
Глушенков прокомментировал свою позицию в "Спартаке"
Нападающий "Спартака" Максим Глушенков рассказал о своей позиции на поле.
Источник: ФК "Спартак"
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