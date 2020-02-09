- У меня была травма, я уезжал тогда домой делать паспорт. Приезжаю на тренировку — мне показывают эту информацию. Я вообще офигел, - цитирует футболиста "СЭ".
Напомним, летом прошлого года сообщалось, что "Верона", выступающая в Серии А, готова подписать 20-летнего игрока. В итальянскую команду из "Спартака" до этого перешёл Сальваторе Бокетти.
Глушенков выступает за "Спартак" с января прошлого года, перейдя из "Чертаново" за 300 тыс. евро. В текущем сезоне он сыграл восемь матчей за "Спартак-2" в ФНЛ и забил пять голов.
Глушенков - об интересе "Вероны": я вообще офигел
Нападающий московского "Спартака" Максим Глушенков прокомментировал интерес со стороны итальянской "Вероны".
Источник: ФК "Спартак"
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