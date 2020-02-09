- Случай повлиял нормально, немного помог адаптироваться в премьер-лиге, но я же не так много матчей сыграл за основу. Сейчас, если получится проявить себя на этом турнире, появится больше уверенности, - цитирует Глушенкова "СЭ".
Напомним, в мартовской игре, которая закончилась вничью (1:1), Глушенков наступил на ногу Жиркову, а тот, в ответ, не сдержал эмоций, и ударил молодого футболиста мячом.
В текущем сезоне Глушенков провёл восемь матчей за "Спартак-2" в ФНЛ и забил пять голов.
Глушенков - о конфликте с Жирковым: этот момент помог немного адаптироваться в РПЛ
Нападающий московского "Спартака" Максим Глушенков вспомнил стычку с защитником "Зенита" Юрием Жирковым. Тогда молодой футболист впервые сыграл в РПЛ.
Источник: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»