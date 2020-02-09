"Я Леонида Викторовича очень люблю, очень уважаю. Мы огромные, не побоюсь это слова, друзья. Мне нравится наше с ним общение. Очень рад за него, что вернулся. Это круто. Для всей лиги это важно.
Уходит поколение таких мастодонтов, больших личностей. В футболе таких людей все меньше и меньше. Викторович – личность запоминающаяся. Очень рад, что он вернулся.Он хороший человек. Эта энергетика передается. Он настоящий и крутой. Пусть "Зенит" всегда будет первым, а "Рубин" со Слуцким – вторым", — заявил Дзюба в эфире телеканала "Россия 24".
Напомним, что Леонид Слуцкий возглавил "Рубин" в декабре 2019 года, подписав соглашение сроком на 5 лет.
Перед весенней частью РПЛ "Рубин" набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице, в зоне стыковых матчей.
"Зенит" в чемпионате России идет на первом месте с 10-очковым отрывом от идущего вторым "Краснодаром".
Дзюба: пусть "Зенит" будет первым, а Слуцкий с "Рубином" - вторые
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал назначение Леонида Слуцкого главным тренером в казанском "Рубине".
Фото: "Чемпионат"
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