"Недоволен своей игрой, нужно во многом прибавлять. Привез гол. В том эпизоде уже смотрел, как начать атаку, искал партнера. Ошибки случаются, бывает. Хорошо, что исправился в серии. Игровая практика? Моя работа — тренироваться и доказывать. Уйти в аренду в другой клуб? Дальше будет видно", — цитирует Медведева сайт Матч ТВ.
Никита Медведев перешел в московский "Локомотив" летом 2017-го года из "Ростова." Действующее соглашение 25-летнего голкипера с "железнодорожниками" рассчитано до 2022 года. В сезоне 2019/2020 Медведев не принимал участие в официальных матчах за основную команду "Локомотива".
Напомним, что Никите Медведеву принадлежит рекорд сухой серии в чемпионатах России (1034 минуты).
Медведев: дальше будет видно, уйду ли я в аренду
Голкипер московского "Локомотива" Никита Медведев после победы над "Ростовом" на Кубке Париматч Премьер поделился планами на дальнейшее продолжение карьеры.
Фото: ФК "Локомотив"
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