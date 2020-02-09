"Это была тренировочная игра, поэтому мы хотели попробовать схему с тремя центральными защитниками. Скажу честно, получилось не очень. "Ростов" имел игровое преимущество, однако ребята молодцы, что смогли переломить ход встречи. Молодежь пока не надо хвалить. Им еще далеко до того уровня, чтобы стабильно играть в основном составе. Однако мы ждем помощи от них", — сказал Семин в эфире телеканала Матч ТВ.
Сегодня "Локомотив" завершил выступление на Кубке Париматч Премьер, заняв третье место. Команда Юрия Семина завершила вничью все три матча на турнире: с белградским "Партизаном" 1:1 (проиграли по пенальти 2:4), московским "Спартаком" 1:1 (выиграли по пенальти 4:2) и "Ростовом" 3:3 (по пенальти победили 5:4).
"Локомотив" начнёт вторую часть сезона в РПЛ игрой против "Зенита" в гостях, 29 февраля. После 19 туров "железнодорожники" занимают пятую строчку с 34 очками.
Семин - о победе над "Ростовом": ребята - молодцы, смогли переломить ход матча
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги выступления команды на Кубке Париматч Премьер.
Фото: ФК "Локомотив"
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