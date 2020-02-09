Бригада арбитров покинула поле после драки в товарищеском матче "Балтики"

В товарищеском матче калининградской "Балтике" против туркменского "Алтын Асыра" грузинская бригада арбитров покинула поле после драки футболистов.

Фото: vk.com/fcbaltika

На 50-й минуте матча главный тренер "Балтики" Евгений Калешин вспылил и высказал судьям недовольство от их работы. Судья поговорил с Калешиным, а потом стал показыватьжелтые карточки (всего до 80-й минуты он показал 7 карточек, 5 игрокам «Балтики», две – соперникам).



После 80-й минуты на поле после серии небольших фолов завязалась потасовка, в которой приняли участие игроки обеих команд, в том числе запасные. Судейская бригада не вмешивалась и стояла стороне, а затем покинула поле.



Футболисты туркменской команды тоже собрались уходить, но главный тренер "Балтики" Евгений Калешин предложил доиграть матч, который продолжили судить ассистенты из тренерского штаба Евгения Калешина: помощник Шалва Керашвили. Роли боковых арбитров выполнили старший тренер Михаил Семенов и массажист Виктор Раков.



"Балтика" победила со счетом 3:1.