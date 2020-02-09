"Пока трансферное окно открыто, все может быть. Рассматриваем разные варианты. Что касается нужды, у тренера любой команды спросите, хоть "Барселоны" или "Манчестер Сити", нужны ли им новые футболисты. Каждый ответит: "Да". Мы всегда исходим из наличия игроков. Конечно, ждем, что кто-то придет, а если нет – продолжаем работать тем составом, который есть. Внушает оптимизм, что с имеющимися людьми у нас получается хорошая химия", — цитирует Гончаренко "Чемпионат".
В текущее трансферное окно состав ЦСКА пополнил белорусский нападающий Илья Шкурин, перебравшийся в армейский клуб из брестского "Динамо". 20-летний форвард обошелся ЦСКА в 500 тысяч евро. Покинули клуб защитники Тикнизян и Шарлия, а также полузащитник Нисимура. Все игроки отданы в аренду.
Перед весенней частью чемпионата России ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на 11 очков.
Гончаренко - о трансферах: трансферное окно открыто, все может быть
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал возможно ли появление новых игроков в составе "красно-синих".
Фото: ПФК ЦСКА
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