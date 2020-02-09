Гончаренко - о возможном уходе Чалова: если есть хорошее предложение - нужно отпускать

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал трансферные слухи относительно нападающего команды Федора Чалова.
Фото: РИА Новости
"Может быть, сейчас, когда трансферное окно закрылось, шумиха пройдёт, и Чалову станет легче. А так лучше у него спросить. Для меня самое важное, как он работает.

Моя позиция: если есть хорошее предложение, устраивающее клуб и игрока, – нужно отпускать. Но это, повторюсь, мое мнение", — приводит слова Гончаренко "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что в услугах форварда были заинтересованы "Челси" и "Кристал Пэлас", однако клубы не устроила трансферная стоимость Чалова. Владелец ЦСКА Евгений Гинер в недавнем интервью заявил, что решение не продавать Чалова было принято совместно с игроком.

В нынешнем сезоне РПЛ Федор Чалов провел 19 матчей за ЦСКА, забил пять голов и отдал три результативные передачи.


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Теги: Чалов Гончаренко ЦСКА Российские трансферы
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