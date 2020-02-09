- Да, это возможно, мы остаемся в игре. Возобновление сезона будет очень тяжелым, в первом же матче нам предстоит сыграть дерби против "Динамо". Затем в середине недели мы проведем еще одну сложную встречу с ЦСКА в Кубке России. А потом состоится игра с "Краснодаром".Но если нам удастся победить в каждой из этих встреч, то мы обретем отличную психологическую форму, - цитируют чеха "Известия".
21-летний Крал перешёл в "Спартак" летом прошлого года из "Славии" за 12 млн евро. В нынешнем сезоне он сыграл в девяти матчах чемпионата России и заработал три желтые карточки.
"Спартак", идущий 10-м после 19 туров РПЛ, возобновит сезон 29 февраля матчем с "Динамо".
Крал: "Спартак" поборется за Лигу Европы. Мы в игре
Полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал оценил шансы команды на попадание в Лигу Европы.
Источник: ФК "Спартак"
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