Cообщается, что москвичи собираются расстаться с 33-летним игроком, а в его услугах заинтересован наставник "Спартака-2" Роман Пилипчук.
Шишкин является воспитанником "Спартака". Он играл за первую команду с 2004 по 2010 год. В текущем сезоне защитник провёл 18 матчей в ФНЛ и забил гол. "Торпедо" после 25 туров занимает вторую строчку таблицы с 51 очком.
Воспитанник "Спартака" Шишкин может вновь примерить форму красно-белых
Защитник "Торпедо" Роман Шишкин может вернуться в структуру московского "Спартака", сообщает "Бизнес Online".
Источник: sports.ru / Сергей Дроняев
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»