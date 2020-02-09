"Мамаев в полном порядке! Как будто вообще ничего не пропускал. Потрясающий мастер, знает игру, чувствует ее. Желаю ему поскорее набрать форму.
Реально ли вместе сыграть на Евро-2020? Дай бог. Для начала надо самому вызов заслужить! Состав-то не я комплектую, а главный тренер. Но если они попадут в сборную, мне будет приятно. Ребята — отличные. И Паша и Саша", — цитирует Джикию Sport24.
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов не исключил попадание Кокорина и Мамаева в состав сборной России.
31-летний Мамаев после выхода на свободу подписал контракт с "Ростовом" и уже сыграл за команду на Кубке Париматч Премьер. Полузащитник в последний раз играл за сборную в групповом этапе чемпионата Европы с Уэльсом (0:3)
28-летний Кокорин отказался переходить на правах аренды в "Сочи", за что не был вызван на сборы с основной командой "Зенита" и был отправлен в "Зенит-2". Он появлялся в составе сборной последний раз в товарищеской игре против Испании (3:3) в ноябре 2017 года, где отдал голевую передачу.
Джикия: будет приятно если Кокорин и Мамаев попадут в сборную на Евро
Центральный защитник московского "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал возвращение на футбольное поле Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Фото: ТАСС
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