"Уже освоился, но не до конца. Еще немножко времени, и будет отлично. Понимаю ли я игру? У нас было много теоретических занятий, тренировок. Понимаю, что тренер от меня хочет, и стараюсь это выполнять.
Что изменилось с момента моего перехода в "Спартак"? Я очень редко читаю прессу. Единственное, что поменялось, — попал в новую команду. Я пропустил нагрузки, приехал только на второй сбор. Дополнительно занимался, поэтому было сложно. Сейчас поработал, стало полегче", — сказал Соболев в эфире телеканала "Матч ТВ".
Вчера в Катаре "Спартак" завоевал Кубок Париматч Премьер. Соболев принял участие в двух матчах турнира и забил мяч в заключительной встрече против "Партизана".
Напомним, что Александр Соболев перешел в "Спартак" на правах аренды в это трансферное окно из самарских "Крыльев". Соглашение рассчитано до конца сезона. По окончании срока "Спартак" сможет активировать опцию выкупа футболиста.
В первой части РПЛ на счету Соболева 10 голов в 18 матчах за "Крылья Советов".
Соболев рассказал, как проходит адаптация в "Спартаке"
Нападающий "Спартака" Александр Соболев поделился впечатлениями от первых сборов в составе "красно-белых".
Фото: ФК "Спартак"
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