Соболев рассказал, как проходит адаптация в "Спартаке"

Нападающий "Спартака" Александр Соболев поделился впечатлениями от первых сборов в составе "красно-белых".
Фото: ФК "Спартак"
"Уже освоился, но не до конца. Еще немножко времени, и будет отлично. Понимаю ли я игру? У нас было много теоретических занятий, тренировок. Понимаю, что тренер от меня хочет, и стараюсь это выполнять.

Что изменилось с момента моего перехода в "Спартак"? Я очень редко читаю прессу. Единственное, что поменялось, — попал в новую команду. Я пропустил нагрузки, приехал только на второй сбор. Дополнительно занимался, поэтому было сложно. Сейчас поработал, стало полегче", — сказал Соболев в эфире телеканала "Матч ТВ".

Вчера в Катаре "Спартак" завоевал Кубок Париматч Премьер. Соболев принял участие в двух матчах турнира и забил мяч в заключительной встрече против "Партизана".

Напомним, что Александр Соболев перешел в "Спартак" на правах аренды в это трансферное окно из самарских "Крыльев". Соглашение рассчитано до конца сезона. По окончании срока "Спартак" сможет активировать опцию выкупа футболиста.

В первой части РПЛ на счету Соболева 10 голов в 18 матчах за "Крылья Советов".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Соболев Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Ловчев: "Ростов" с Мамаевым будет бороться за Лигу чемпионов
Газизов сообщил, что "Уфа" поменяет не только эмблему, но и клубные цвета 1
Ловчев - о Соболеве: он тот, кто нужен "Спартаку". Ни Понсе, ни Ларссон не показали того, что должен делать нападающий 4
Двукратный чемпион России Касаев тренируется в составе "Алании" из ПФЛ
"Ростов" и "Краснодар" сыграют контрольный матч перед стартом РПЛ
Российская футболистка: в лесбиянках в спорте нет ничего такого 3
Семак: Дзюба - наш лидер. Он заслужил новый контракт с "Зенитом" 15
Агент: будущее Жемалетдинова пока неизвестно 2
"Локомотив" может приобрести сербского нападающего на замену Смолову 1
Соболев рассказал, как проходит адаптация в "Спартаке"
Егоров: Кокорин приезжал в отель "Арсенала" на сборах в Турции 1
Семак рассказал будет ли продлен его контракт с "Зенитом" 3
Дзюба рассказал о желании написать книгу 7
Семак - об отрыве "Зенита" в чемпионате: расслабляться команде нельзя
Семак - о трансферной политике "Зенита": мы не можем купить лидеров ЦСКА 14
"Крылья" сыграют с клубом из Китая, несмотря на эпидемию коронавируса 1
Голкипер сборной Англии пожаловался на вражду со стороны болельщиков 1
Моуринью раскрыл причину новой стрижки 6
Бывший игрок "МЮ" и "Спартака" Видич станет гендиректором "Црвены Звезды" 4
"Рубин" может вернуться на "Ак Барс Арену"
Ибрагимович - о поражении в дерби от "Интера": мы бросили играть
Джикия: будет приятно если Кокорин и Мамаев попадут в сборную на Евро
"Баварии" интересен Фирмино
Чалов - о 3 голах "Зенита" за 5 минут: сложно сказать, что случилось 8
Джикия - о фанате "Спартака" Бевзе: обсуждали с ним ситуацию. Мы его поддержали 1
Воспитанник "Спартака" Шишкин может вновь примерить форму красно-белых 1
"Никогда не вырастет в нормального футболиста". Джикия вспомнил свою оценку перед трансфером в "Спартак" 2
Крал: "Спартак" поборется за Лигу Европы. Мы в игре 24
Игроки сборной России проголосовали за лучший фильм года. Тарантино выбрал только Дзюба 5
Джикия: иностранцам тяжело понять, что за клуб "Спартак" и что от него ждут 8
Все новости