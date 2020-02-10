Как сообщает Sport24, "Локомотив" интересуется сербским нападающим Александаром Прийовичем.
Последним местом выступления 29-летнего форварда был саудовский клуб "Аль-Иттихад". Ранее Прийович выступал за ПАОК, "Легию", "Сьон" и другие клубы.
Также на счету Прийовича 13 матчей и два забитых мяча за сборную Сербии.
Ранее сообщалось об интересе со стороны "железнодорожников" к сенегальцу Умару Ниассе и чеху Матею Выдре.
После 19-го тура РПЛ "Локомотив" с 34-мя очками занимает пятое место в РПЛ.
"Локомотив" может приобрести сербского нападающего на замену Смолову
Сербский нападающий Александар Прийович может заменить в "Локомотиве" Федора Смолова.
Фото: Reuters
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