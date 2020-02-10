"Пока неясно, останется ли Тимур в "Лехе" до конца аренды. Мы продолжаем рассматривать предложения из ближайшего зарубежья до закрытия трансферного окна. Из РПЛ пока вариантов нет", — цитирует Маньякова Sport24.
Два последних сезона Тимур Жемалетдинов, принадлежащий ЦСКА, провел в аренде в "Лехе". За два сезона на счету 22-летнего нападающего 9 матчей и один забитый мяч.
Ранее сообщалось об интересе к Жемалетдинову со стороны "Урала".
Агент: будущее Жемалетдинова пока неизвестно
Агент Александр Маньяков, представляющий интересы форварда Тимура Жамалетдинова поделился планами своего подопечного на дальнейшее продолжение карьеры.
Фото: soccer.ru
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