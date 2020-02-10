Семак: Дзюба - наш лидер. Он заслужил новый контракт с "Зенитом"

Главный тренер " Зенита " Сергей Семак рассчитывает, что нападающий Артем Дзюба продлит контракт с петербургским клубом.

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"Артем на сто процентов заслужил новый контракт. Какой и на сколько — решать клубу. Но своей игрой и отношением к делу он показывает, что контракт заслужил. Что касается времени и финансовой составляющей — конечно, решать руководству. Сейчас это один из лидеров нашей команды, поэтому не думаю, что есть какие-то сложности с переподписанием контракта", — заявил Семак в интервью каналу "Россия-24".



Сообщалось, что новый контракт 31-летнего нападающего с "сине-бело-голубыми" практически согласован. О соглашении будет объявлено в ближайшее время.



В зимнее трансферное окно в СМИ появлялась информация об интересе к Дзюбе со стороны "Тоттенхэма".



На счету Дзюбы 11 забитых мячей в 19 матчах в текущем розыгрыше чемпионата России.