"Артем на сто процентов заслужил новый контракт. Какой и на сколько — решать клубу. Но своей игрой и отношением к делу он показывает, что контракт заслужил. Что касается времени и финансовой составляющей — конечно, решать руководству. Сейчас это один из лидеров нашей команды, поэтому не думаю, что есть какие-то сложности с переподписанием контракта", — заявил Семак в интервью каналу "Россия-24".
Сообщалось, что новый контракт 31-летнего нападающего с "сине-бело-голубыми" практически согласован. О соглашении будет объявлено в ближайшее время.
В зимнее трансферное окно в СМИ появлялась информация об интересе к Дзюбе со стороны "Тоттенхэма".
На счету Дзюбы 11 забитых мячей в 19 матчах в текущем розыгрыше чемпионата России.
Семак: Дзюба - наш лидер. Он заслужил новый контракт с "Зенитом"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассчитывает, что нападающий Артем Дзюба продлит контракт с петербургским клубом.
Фото: Getty Images
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