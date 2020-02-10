Российская футболистка: в лесбиянках в спорте нет ничего такого

Екатерины Тырышкина, выступающая во Франции за "Генгам", рассказала об однополых отношениях среди женщин в спорте.

Фото: Instagram Екатерины Тырышкиной

"Это во всех видах спорта и в жизни. В этом нет ничего такого, ничего зазорного. Две футболистки из США выиграли все и поженились. Как это происходит? Ко мне не приставали, ты сразу даешь понять, тебе это нравится или нет. Говоришь: "Я не такая". У меня все нормально, поэтому я ничего не могу сказать.



В команды переходят парами? Это как футболисты переезжают с женами. Если футболистку хотят видеть в команде, то ее партнершу могут взять прицепом", — сообщила Тырышкина интервью ютуб-каналу Евгения Савина "КраСава".



В декабре прошлого года две футболистки сборной США, Эшлин Харрис и Али Кригер официально вступили в брак. Лучшая футболистка сборной США, Меган Рапино, также является открытой лесбиянкой.