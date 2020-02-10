Сообщается, что у подопечных Валерия Карпина в Испании назначено три матча. 15 февраля дончане сыграют с шведским АИКом, 19 февраля примут норвежский "Мольде", а 23 февраля встретятся с "Краснодаром".
29 февраля для "Ростова" возобновится чемпионат гостевой игрой с "Ахматом". Сейчас команда в РПЛ идёт на 3-м месте с 34 очками.
"Краснодар" после первой половины чемпионата - 2-й, с 35 очками. Южане 1 марта дома сыграют с "Уфой".
"Ростов" и "Краснодар" сыграют контрольный матч перед стартом РПЛ
"Ростов" объявил о проведении последнего сбора перед стартом второй половины чемпионата. Он пройдёт с 13 по 23 января в испанской Марбелье.
Источник: Артём Гусев / Championat
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