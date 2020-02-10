- Планируем не просто изменение эмблемы, а вообще цветов. Уйдем в фиолетовый, вот в эту тенденцию. О ребрендинге речи не идет, просто ищем свое. Кто будет заниматься этими изменениями? Клуб, самостоятельно, - заявил Газизов.
Напомним, недавно во всех соцсетях "Уфы" произошло изменения привычных красно-бело-зеленых цветов эмблемы на фиолетово-оранжевое сочетание. Именно такая вариация лого используется командой на третьей фиолетовой форме.
В одном из прошлых интервью Газизов рассказывал, что "Уфа" меняет клубный красный цвет на фиолетовый из-за невозможности определить принадлежности болельщика на трибунах.
Башкирский клуб после 19 туров занимает седьмую строчку в чемпионате России с 25 очками. 1 марта "горожане" возобновят сезон гостевой игрой с "Краснодаром".
Газизов сообщил, что "Уфа" поменяет не только эмблему, но и клубные цвета
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в интервью Sport24 сообщил, что клуб готовится к смене эмблемы и клубных цветов
Источник: ФК "Уфа"
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