Если взять "Ростов" с Мамаевым в составе, то стоит понять одну вещь. Они с Кокориным оступились. Почему бы им не датьиграть в футбол. Карпин дал Павлу такой шанс. Главное, что команда не рушится финансово, и подписаны контракты с ведущими футболистами. Мамаев не портит игру, а ведет ее. Сейчас команда показывает содержательный футбол."Ростов" будет бороться за место в зоне Лиги чемпионов, - цитирует Ловчева "Матч ТВ".
Напомним, 31-летний Мамаев и "Краснодар" расторгли контракт 20 сентября 2019 года. Через неделю футболист подписал контракт с "Ростовом". На Кубке Париматч Премьер он стал самым результативным игроком команды, забив два гола и отдав голевую передачу. Также дончане заявили его на вторую часть сезона чемпионата России.
"Ростов" после 19 туров занимает 3-е место в РПЛ с 34 очками. 29 февраля команда возобновит сезон гостевой игрой с "Ахматом".
Ловчев: "Ростов" с Мамаевым будет бороться за Лигу чемпионов
Футбольный эксперт Евгений Ловчев подвёл итоги игры "Ростова" по итогам Кубка Париматч Премьер
Источник: ФК "Ростов"
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