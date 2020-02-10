Фернандес - об игре с "Зенитом": большой команде не к лицу так «падать» во 2-м тайме

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес подвёл итоги товарищеской игры с "Зенитом" (2:3). Армейцы вели по ходу встречи 0:2, но во 2-м тайме пропустили три гола за пять минут.
Источник: ПФК ЦСКА
Прежде всего Фернандес отметил, что матчи "Зенита" и ЦСКА - российское класико. Он рассказал, что игра получилась хорошей и поучительной из-за игры во втором тайме. Игроки ЦСКА, по словам натурализованного бразильца, постараются избежать таких ошибок в сезоне.

Футболисту рассказали, что в первой половине сезона армейцы проиграли восемь вторых таймов.

- Я не знал этой статистики, но такая команда, как ПФК ЦСКА, не может играть два настолько разных тайма. Какой смысл проводить такие хорошие 45 минут, если дальше ты теряешь все преимущество, которое таким трудом добывал? Мы работаем над своими ошибками, над тем, чтобы это не было тенденцией. Большой команде не к лицу так «падать» во втором тайме, но мы исправимся, - цитирует защитника сайт команды.

В текущем сезоне 29-летний Фернандес в 19 матчах Премьер-лиги забил два гола и отдал две голевые передачи.

ЦСКА возобновит сезон 29 февраля домашней игрой с "Уралом". После 19 туров москвичи идут на четвертом месте с 34 очками.


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Теги: ЦСКА Зенит Фернандес
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