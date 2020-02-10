Напомним, железнодорожники находятся в поиске нападающего после того, как Федор Смолов на правах аренды перешел в испанскую "Сельту".
Ранее сообщалось, что в услугах 28-летнего футболиста заинтересован "Зенит".
В нынешнем сезоне Дзадза провел 13 матчей в чемпионате Италии, забил три гола и отдал две результативные передачи. Transfermarket оценивает игрока в 9 миллионов евро. В активе Дзадзы 18 игр и два гола за национальную команду.
Sport Mediaset: "Локомотив" может приобрести форварда сборной Италии
Как сообщает Sport Mediaset, "Локомотив" заинтересован в приобретении нападающего "Торино" и сборной Италии Симеоне Дзадзы.
Фото: ESPN
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