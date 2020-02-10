Так, лидирует в рейтинге Москва. На втором месте находится Краснодар, на третьем - Санкт-Петербург. В топ-5 также входят Самарская область и Московская область.
В Москве было воспитано 25% всех профессиональных игроков в России, однако родились в столице только 173 футболиста из 408 воспитанников.
У Краснодара 105 родившихся игроков, 145 выращенных.
В Петербурге родились 90 футболистов, а местными является 121 человек.
Меньше всего воспитанников в профессиональных лигах из Хакасии, Чувашской республики и Карелии.
sport-connect.ru
Стало известно, какие регионы России чаще всего воспитывают футболистов
Названы российские регионы, где чаще всего воспитывают игроков для профессиональных лиг.
Фото: РПЛ
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