"Монако" действительно выплатил нужную сумму. Но школа в Калтане не получила никаких денег. Эти деньги перечислены в РФС, они и зависли там. Школа должна была заявить, что претендует на эти выплаты. Видимо, этого не сделали. Я не в курсе дел нашего руководства, передо мной никто не отчитывается", - цитирует Плясунова "Чемпионат".
Сегодня стало известно, что школа, воспитавшая Головина, должна была получить 0,75 процента от суммы трансфера футболиста, что составляет примерно 16 миллионов рублей.
Головин перешел в "Монако" из ЦСКА летом 2018 года. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Головин провел 22 матча, забил три гола и сделал три результативные передачи.
Бывший вице-президент "Монако" Вадим Васильев высказался о невыплате компенсации за полузащитника.
"Деньги зависли в РФС". Первый тренер Головина сообщил, что "Монако" выплатил за него компенсацию
Первый тренер полузащитника "Монако" и сборной России Александра Головина Александр Плясунов рассказал, что монегаски выплатили за него компенсацию, но школа в Калтане, воспитавшая его, ничего не получила.
Фото: ФК "Монако"
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