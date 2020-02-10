"У меня был с ним разговор дня два назад, больше его я не форсирую. Мне кажется, он понимает, что "Сочи" — это последний вариант перезагрузить карьеру. Не понимаю, почему у Александра какие-то смятения — это же очень правильный шаг. А то, что вокруг происходит, зачастую похоже на какой-то блеф. Вокруг этой истории раздуто много того, чего нет. Из-за этого, видимо, у него в голове сумбур какой-то появился. Ранее мы обо всем с ним договорились, и он готов перейти", — цитирует Ротенберга ТАСС.
21 января в соцсетях и на официальном сайте сочинского клуба было объявлено об аренде нападающего "Зенита" Александра Кокорина. Позже данную информацию подтвердил гендиректор питерского клуба Александр Медведев. Сам футболист выступил против перехода в "Сочи", за что был сослан в "Зенит-2", где в настоящее время и находится на учебно-тренировочных сборах.
Контракт Александра Кокорина с "Зенитом" заключен до лета 2020 года.
Ранее сообщалась об интересе к футболисту со стороны многих российских клубов: "Рубина", "Балтики", "Локомотива", тульского "Арсенала" и других.
Ротенберг: для Кокорина "Сочи" последний шанс перезагрузить карьеру
Владелец сочинской команды Борис Ротенберг рассказал, как обстоит ситуация с переходом форварда Александра Кокорина в "Сочи".
Фото: РСКГ
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