Иванов - воспитанник питерского футбола. Он выступает за "Зенит-2" с 2015 года, проведя за команду 68 матчей, в которых забил пять голов и отдал пять голевых передач. В сезоне 2016/17 играл за "Кошице" из Словакии.
В сентябре прошлого года дебютировал за основной состав "сине-бело-голубых" в игре Кубка России с "Енисеем".
Сообщается, что у самарской команды будет право выкупа 23-летнего футболиста.
"Крылья Советов" арендовали полузащитника "Зенита-2" Иванова
"Зенит-2" на своём сайте объявил о договоренности с "Крыльями Советов" по аренде полузащитника Сергея Иванова до конца сезона.
Источник: Анна Мейер / ФК "Зенит-2"
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