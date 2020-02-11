Уткин - о Смолове: он счастливый. У вас была в 30 лет 17-летняя подруга?

Спортивный блогер Юрий Уткин поведал мысли о нападающем "Сельты" Фёдоре Смолове, который арендован на полгода у " Локомотива ".

Источник: ФК "Сельта"

Уткин начал с того, что считает Смолова "счастливым парнем". Он поведал, что спортсмены обычно поднимаются с низов, а семья Федора, с мамой учительницей английского языка и папой профессиональным картёжником, это не предполагало.



Также блогер считает, что футболист "живет, как ему нравится".



- Его невесте — 17 лет! Какой он несчастный, о чем вы говорите?! Я называю это счастьем. У вас в 30 лет была 17-летняя подруга? У меня — нет. У меня и в почти 50 нет 25-летней, - заявил Уткин в эфире "Эха Москвы".



17 летней подругой, о которой ведет речь Смолов, является внучка первого президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева.



30-летний Смолов провёл два матча за "Сельту", но пока не отметился результативными действиями. В игре против "Севильи" (2:1), он сыграл 88 минут, а "кельты" одержали первую победу с ноября.

