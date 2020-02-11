Хабаровский СКА арендовал футболиста "Ахмата"

Полузащитник Михаил Гащенков на правах аренды перешёл в футбольный клуб «СКА-Хабаровск». Контракт рассчитан до конца текущего сезона.— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) February 11, 2020
Желаем удачи Михаилу! pic.twitter.com/2SOsNtK2Lr
Соглашение с 27-летним футболистом рассчитано до конца сезона.
В нынешнем сезоне Гащенков принял участие в восьми матчах.
"СКА-Хабаровск" занимает 8-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 37 очков в 25 матчах.
"Ахмат" в чемпионате России находится на двенадцатой строчке, имея в активе 19 очков.