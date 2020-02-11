Хабаровский СКА арендовал футболиста "Ахмата"

Полузащитник Михаил Гащенков на правах аренды перешёл в футбольный клуб «СКА-Хабаровск». Контракт рассчитан до конца текущего сезона.

Желаем удачи Михаилу! pic.twitter.com/2SOsNtK2Lr — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) February 11, 2020

"Ахмат" отдал полузащитника клуба Михаила Гащенкова в аренду "СКА-Хабаровску". Об этом сообщает пресс-служба грозненцев в твиттере.Соглашение с 27-летним футболистом рассчитано до конца сезона.В нынешнем сезоне Гащенков принял участие в восьми матчах."СКА-Хабаровск" занимает 8-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 37 очков в 25 матчах."Ахмат" в чемпионате России находится на двенадцатой строчке, имея в активе 19 очков.