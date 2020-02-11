Полузащитник "Наполи" может перейти в "Краснодар"

Полузащитник "Наполи" Амин Юнес может продолжить карьеру в чемпионате России.
Фото: ФК "Наполи"
Как сообщает CalcioNapoli24, в услугах 26-летнего футболиста заинтересован "Краснодар". Отмечается, что "быки" уже связались с представителями игрока, чтобы обсудить возможный переход. Сам немец готов покинуть "Наполи".

В нынешнем сезоне Юнес провел 6 матчей в чемпионате Италии.

"Краснодар" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 19 матчах 35 очков.


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Теги: Наполи Краснодар Российские трансферы Зарубежные трансферы Серия А
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