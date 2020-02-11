"Для меня это абсолютно странная история. Уверен, что Кокорин принёс бы пользу любой команде премьер-лиги. И "Зениту", и другим лидерам. То, что с ним происходит, — это, по сути, двойное наказание. И оно почему-то последовало за первым. Сейчас хочется только поддержать Кокору. Надеюсь, все разрешится до конца трансферного окна. Пока же всё выглядит очень обидно. Очень жаль, что РПЛ теряет такого футболиста.
Подписать Кокорина, если будет возможность? С удовольствием! Конечно, он бы сейчас пригодился. Он способен усилить любой клуб в России", - передает слова Березуцкого "СЭ".
Напомним, в январе Кокорин отказался переходить на правах аренды в "Сочи", после чего был переведен в "Зенит-2", с которым игрок по сей день находится на зимнем сборе. Его контракт с сине-бело-голубыми истекает ближайшим летом.
Ранее была информация, что в услугах Кокорина заинтересован ряд клубов РПЛ, а одним из наиболее вероятных вариантов продолжения карьеры является тульский "Арсенал".
Владелец "Сочи" Борис Ротенберг вчера заявил, что "Сочи" - единственный шанс для Кокорина перезагрузить карьеру.
Василий Березуцкий: Кокорин способен усилить любой клуб в РПЛ. ЦСКА он бы сейчас пригодился
Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий высказался относительно ситуации с нападающим "Зенита" Александром Кокориным.
Источник: GLOBAL LOOK PRESS
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