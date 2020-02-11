Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий поделился мнением о переходе нападающего Федора Смолова в "Сельту".
Напомним, в конце января форвард "Локомотива" перешел в клуб из Виго на правах аренды. У "Сельты" при этом есть право выкупа Смолова в летнее трансферное окно.
Смолов уже провел за "Сельту" два матча: в дебютной игре с "Валенсией" он вышел на замену на 78-й минуте, а через неделю начал матч с "Севильей" с первых минут.
"В его ситуации он принял абсолютно правильное решение. Федор молодец. Выбрал зарубежную команду, уехал в Испанию. У него не все так хорошо складывалось в "Локомотиве" — то играл, то сидел в запасе. Смена обстановки, подхода, менталитета пойдут ему на пользу", - цитирует Березуцкого "Спорт-Экспресс".
Василий Березуцкий - о Смолове: смена обстановки, менталитета пойдут ему на пользу
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