"Парень чувствует себя не в своей тарелке. Но я его понимаю — он еще совсем молод и оказался в совершенно новой для себя обстановке. Тиль пришел на вдохновении, и сначала что-то получалось, но потом начался спад. Думаю, нужно время, чтобы почувствовать уверенность и адаптироваться к жизни в России", - цитируют Тихонова "Известия".
Тиль перешел в "Спартак" летом 2019 года за 18 миллионов евро из голландского АЗ. Футболист подписал с красно-белыми контракт на четыре года.
В нынешнем сезоне 22-летний Тиль провел 13 матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи.
"Спартак" занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 22 очка в 19 матчах.
Тихонов - о Тиле: парень чувствует себя не в своей тарелке
Бывший футболист "Спартака" Андрей Тихонов прокомментировал приобретение красно-белыми полузащитника Гуса Тиля в прошлое летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Спартак"
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