"Для чемпионата России у них все есть. Под еврокубки, возможно, нужны будут покупки, но пока команда укомплектована. Говорят, что "Спартаку" нужен опорник. Но подождите, в команде есть Крал, Зобнин — два игрока уровня своих национальных команд на эту позицию. Плюс есть молодой парнишка Наиль Умяров. Для чемпионата России этого хватит", — приводят слова Тихонова "Известия".
В зимнее трансферное окно "Спартак" пополнил только нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев, перешедший на правах аренды.
Сегодня московский "Спартак" вылетел на третий учебно-тренировочный сбор в Сочи, который пройдет до 17 февраля. В планах "красно-белых" провести 16 февраля товарищескую игру с чемпионом Армении клубом "Арарат-Армения", который вчера встречался в товарищеском матче с другим российским клубом "Уфой".
Перед возобновлением чемпионата России "Спартак" занимает десятую строчку в турнирной таблице, отставая от пятого места, дающего право на попадание в еврокубки, на 12 очков.
Тихонов: под еврокубки "Спартаку" будут необходимы трансферы
Бывший футболист московского "Спартака" Андрей Тихонов заявил, что для выступления в еврокубках "красно-белым" потребуется усилить свой состав.
Фото: РИА Новости
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